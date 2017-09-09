Россия станет лидером по внедрению технологии блокчейн, считает глава ВЭБ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия в 2018 году может стать мировым лидером по внедрению технологии блокчейн, массовое ее использование произойдет в 2019-2020 годы, сообщил РИА Новости председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков.

"Мы не ожидали такого всплеска интереса (к блокчейн — ред.), технологии за 2017-2018 годы, думаю, станут реальностью, … 2018 год будет годом "проб и ошибок", а 2019-2020 годы — реальным периодом внедрения", — сказал Горьков.

ВЭБ в октябре подготовит направления для развития блокчейн. "Сейчас наша задача понять через "пилоты", какие есть ограничения, если это имущество, регистрация, то в законе должно быть обозначено, что можно использовать цифровые подписи. Мы будем в октябре представлять список, в каких направлениях надо думать", — сказал он.

"Мы также ведем переговоры с "Ростелекомом" и "Почтой России" по возможности использования блокчейна", — сообщил Горьков.

"Никто не знает, сколько Россия "майнит", у нас создана группа на уровне правительства РФ по внедрению блокчейна (во главе с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым — ред.), такого нет ни в одной стране мира. Думаю, что Россия может быть лидером в 2018 году по внедрению технологии блокчейн", — заявил глава ВЭБа.

Блокчейн — система организации распределенной базы данных. Эта технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.