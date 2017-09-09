Эксперт рассказал о перспективах майнинга криптовалют на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Майнинг криптовалют мог бы получить развитие на территориях опережающего развития (ТОРах) на Дальнем Востоке, соответствующее предложение внесено в администрацию полпреда президента в ДФО, сообщил РИА Новости глава Ассоциации молодых предпринимателей РФ ("Опора России") Алексей Мостовщиков.
"Было бы неплохо здесь в рамках ТОРов запустить данный бизнес и развивать. Также можно было бы ограничить размер таможенных пошлин на ввозимое оборудование для майнинга криптовалют", — добавил Мостовщиков.
Он сообщил, что по данному вопросу ассоциация уже общалась с офисом полпреда президента в ДФО.
Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что министерство хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, для физлиц покупка и продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с облигациями федерального займа (ОФЗ).