Эксперт рассказал о перспективах майнинга криптовалют на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Майнинг криптовалют мог бы получить развитие на территориях опережающего развития (ТОРах) на Дальнем Востоке, соответствующее предложение внесено в администрацию полпреда президента в ДФО, сообщил РИА Новости глава Ассоциации молодых предпринимателей РФ ("Опора России") Алексей Мостовщиков.

"Сейчас широко во всем мире используется технология блокчейн, майнинг криптовалют, на Дальнем Востоке этим очень выгодно заниматься, так как в регионе есть избыток электроэнергии", — отметил эксперт.

"Было бы неплохо здесь в рамках ТОРов запустить данный бизнес и развивать. Также можно было бы ограничить размер таможенных пошлин на ввозимое оборудование для майнинга криптовалют", — добавил Мостовщиков.

Он сообщил, что по данному вопросу ассоциация уже общалась с офисом полпреда президента в ДФО.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать и правительство будет аккуратно работать в данном направлении.

Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне сообщил, что министерство хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, для физлиц покупка и продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с облигациями федерального займа (ОФЗ).