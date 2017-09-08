Центробанк будет внедрять "поведенческий надзор" на финансовом рынке

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Банк России начинает внедрять на финансовом рынке совместно с саморегулируемыми организациями (СРО) отрасли так называемый поведенческий надзор, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Дне финансиста в пятницу.

"Поведенческий надзор — это система отношения к тому, как мы рассказываем клиенту, что и как он покупает, какие риски берет, покупая тот или иной финансовый продукт", — пояснил он.

В качестве примера он привел то, "как наш рынок все больше и больше находится под воздействием быстро растущих криптовалют". "Десять раз подумайте, нужно ли потребителю, действительно, предлагать то, что мы с вами до конца точно не понимаем. Что может оказаться как деньгами в будущем, так и финансовой пирамидой", — обратился он к финансовому сообществу.

В ноябре первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, рассказывая о переходе регулятора к консультативному методу надзора за банками, также упомянул поведенческий надзор, который он описал как механизм, помогающий моделировать поведение людей в сложных ситуациях и, например, даже понять, можно ли ожидать масштабной фальсификации отчетности.