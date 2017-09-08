Вице-премьер Вьетнама: есть много возможностей для развития сотрудничества

ХОШИМИН, 8 сен — РИА Новости. Вьетнам и Россия располагают всеми возможностями и условиями для наращивания объемов двустороннего межгосударственного сотрудничества. Такое мнение высказал вице-премьер Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чинь Динь Зунг на встрече с первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым в рамках прошедшего в пятницу во вьетнамском городе Хошимине 20-го заседания российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"На нынешнем этапе российско-вьетнамские отношения развиваются весьма успешно. Всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими странами и традиционная дружба служат прочной основой для конкретизации и дальнейшего продвижения наших связей, наполнения их новыми проектами", — подчеркнул глава вьетнамской части МПК.

По его словам, руководство Вьетнама придает важное значению расширению партнерства с РФ по всем направлениям, особенно в свете того, что Вьетнам стал первой страной, заключившей Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС).

"Мы уверены, что соглашение о ЗСТ придаст дополнительную динамику росту вьетнамско-российской торговли", — отметил Чинь Динь Зунг.

Он обратил внимание, что с начала текущего года уже наблюдается заметное увеличение товарооборота Вьетнама и РФ. "За первые семь месяцев 2017 года объем взаимной торговли составил 2 млрд долларов, что на 27% больше чем в аналогичный период прошлого года", — сообщил замглавы вьетнамского правительства.

Он заверил, что Вьетнам готов создавать российским партнерам самые благоприятные условия для участия в новых крупных проектах, связанных с энергетикой и развитием инфраструктуры на своей территории.

Вице-премьер Вьетнама полагает, что есть большие возможности использования потенциала российского Дальнего Востока для дальнейшего наращивания деловых связей между Вьетнамом и Россией. В частности, вьетнамские деловые круги заинтересованы в сотрудничестве с Дальневосточным регионом РФ в таких сферах как судостроение, логистика, модернизация портового хозяйства, легкая промышленность и переработка морепродуктов.

Игорь Шувалов приветствовал стремление вьетнамской стороны развивать связи с Дальним Востоком РФ и отметил, что для этого есть все возможности. Председатель российской части МПК высоко оценил участие Вьетнама в работе Третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел в начале этой недели во Владивостоке. Он выразил надежду, что в будущем году Вьетнам также будет участвовать в ВЭФ-2018, направив свою высокопоставленную делегацию. "У нас два года подряд на ВЭФ приезжают премьер-министр Японии и президент Южной Кореи. Надеемся, что Вьетнам будет представлен на таком же высоком уровне", — сказал зампред правительства РФ.