Аграрии Алтайского края намолотили второй миллион тонн зерна

БАРНАУЛ, 8 сен — РИА Новости. Аграрии Алтайского края намолотили два миллиона 211 тысяч тонн зерна, сообщает официальный сайт администрации региона.

"Яровую пшеницу обмолотили с 419 тысяч гектаров, в регионе начинается уборка гречихи. По последним данным, ее убрали с шести процентов площадей. При этом получили 42 тысячи тонн зерна. Более 50% зерновых и зернобобовых культур убрали в Зональном, Кытмановском, Косихинском, Петропавловском, Смоленском, Третьяковском, Троицком и других районах", — говорится в сообщении.

Одновременно с уборкой на селе продолжают формировать запас кормов на предстоящую зимовку скота, ведут посев озимых и осеннюю обработку почвы.

По данным Минсельхоза региона, аграриям Алтайского края предстоит убрать яровую пшеницу более, чем с 2 миллионов гектаров, что соответствует уровню прошлого года.

Всего уборочной кампании в крае задействованы более 9000 зерноуборочных комбайнов. При хорошей погоде алтайские аграрии за сутки могут убирать по 115-120 тысяч гектаров.

Отметим, что за первое полугодие на техническое перевооружение сельского хозяйства выделено 3,85 миллиарда рублей, что на один миллиард рублей больше к уровню финансирования прошлого года. Практически вся техника приобретается через участие в федеральных и краевых программах поддержки.

Ранее губернатор региона Александр Карлин сообщал, что в Алтайском крае самая большая в России площадь пашни. В объеме валового регионального продукта продукция сельского хозяйства занимает пятую часть, а в среднем по России эта доля не превышает 6-6,5%. Более миллиона жителей Алтайского края проживают в сельской местности.

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