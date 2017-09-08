Частный сектор может оказывать до 70% госуслуг, заявил Греф

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Процесс диджитализации может привести к тому, что 60-70% госуслуг будет предоставляться с использованием частного сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.
Глава Сбербанка также добавил, что если государство отдаст часть своих функций частному сектору, это может привести к серьезной экономии издержек. "Если государство наберется смелости и будет доверять частному сектору, в том числе, отдаст целый ряд своих функций частному сектору, это может быть гигантским сдвигом, огромной экономией, сокращением огромного количества времени при переходе в диджитализацию", — заключил Греф.
"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017.