Частный сектор может оказывать до 70% госуслуг, заявил Греф

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Процесс диджитализации может привести к тому, что 60-70% госуслуг будет предоставляться с использованием частного сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.

"Процесс диджитализации очень затратный, длинный, и чем больше масштаб корпорации, тем более дорогими могут быть ошибки. Возникает вопрос, как такую крупную корпорацию под названием "государство" перевести в новое состояние? Ответ, на мой взгляд, очень прост — нужно вовлечь в это частный сектор. На наш взгляд, 60-70% государственных услуг будет предоставляться через частные платформы, с использованием частного сектора", — считает Греф.

Глава Сбербанка также добавил, что если государство отдаст часть своих функций частному сектору, это может привести к серьезной экономии издержек. "Если государство наберется смелости и будет доверять частному сектору, в том числе, отдаст целый ряд своих функций частному сектору, это может быть гигантским сдвигом, огромной экономией, сокращением огромного количества времени при переходе в диджитализацию", — заключил Греф.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017.