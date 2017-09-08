Физические лица могут участвовать в покупке криптовалюты, считает Минфин

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин РФ считает возможным участие физлиц в покупках криптовалюты, но они должны быть идентифицированы и расчёты должны быть под контролем, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Мы считаем возможным участие физических лиц в покупках этих инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы и должны быть четко идентифицированы и расчеты в этих инструментах, в этих криптовалютах, должны находиться под контролем соответствующих органов", — сказал Силуанов.