Минфин рассказал о новой системе маркировки ювелирных изделий

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Ювелирные изделия, которые весят меньше трех грамм, не надо будет клеймить в рамках новой системы маркировки, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме.

"Тот, кто пришел клеймить, должен участвовать в системе. Вот эти изделия (до трех грамм – ред.) можно не клеймить. Наша задача — чтобы каждое клеймо было в операционной базе для того, чтобы подделка была исключена. Но, другое дело, на легковеску клеймо можно не ставить", — сказал Моисеев.

В пятницу руководитель Пробирной палаты России Александр Маркин презентовал на Московском финансовом форуме новую систему маркировки ювелирных изделий. На каждое изделие будут наноситься две метки: клеймо с кодом на само изделие и QR-код на бирку изделия. Моисеев планирует, что нанесение QR-кода на бирку начнется в 2018 году, а клейма на изделие – в 2019-2020 годах.

При этом Маркин отмечает снижение среднего содержания драгметалла в ювелирных изделиях в России.

"По нашей статистике за последние три года существует тенденция по снижению содержания драгметалла в ювелирном изделии. Если золотое изделие составляло 2,9 грамма, то сейчас оно составляет 1,9 грамма. Сейчас по закону серебряные изделия до трех грамм освобождены от клеймения", — сказал Маркин.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума2017.