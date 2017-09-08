Москва вышла на оптимальные параметры бюджета, считает Собянин

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Не менее 30% бюджета крупного города должны направляться в инвестиции на развитие, Москва, к примеру, нарастила инвестиции и вышла на оптимальные параметры бюджета, это позволяет планировать развитие столицы на десятилетия вперёд, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

"За последние годы в Москве нам удалось, снижая темпы текущих расходов, наращивая объёмы инвестиций, выйти как раз на оптимальные параметры бюджета, что нам позволяет стабильно планировать развитие города на десятилетия вперёд. Нужно сказать, что мы видим, что Москва развивается и будет развиваться и будет одним из главных драйверов развития экономики нашей страны", — отметил мэр Москвы.

По его словам, важно уделять внимание не только текущим потребностями города, но и развитию агломераций. Для улучшения условий в них нужно предусматривать комплекс мер, заниматься улучшением транспортного узла, социальной инфраструктуры.

"Вы спросите: откуда ресурсы, откуда возможности для развития? Могу вам сказать, что мы обязаны рассматривать бюджетное планирование, финансы городские не только с точки зрения сиюминутного проедания, но развития агломерации, развития экономики. На мой взгляд, в каждом бюджете крупного города не менее 30% ресурсов должны идти на инвестиции на развитие, иначе город будет стагнировать", — сказал Собянин.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017.