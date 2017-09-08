Москва вышла на оптимальные параметры бюджета, считает Собянин

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Не менее 30% бюджета крупного города должны направляться в инвестиции на развитие, Москва, к примеру, нарастила инвестиции и вышла на оптимальные параметры бюджета, это позволяет планировать развитие столицы на десятилетия вперёд, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.
По его словам, важно уделять внимание не только текущим потребностями города, но и развитию агломераций. Для улучшения условий в них нужно предусматривать комплекс мер, заниматься улучшением транспортного узла, социальной инфраструктуры.
"Вы спросите: откуда ресурсы, откуда возможности для развития? Могу вам сказать, что мы обязаны рассматривать бюджетное планирование, финансы городские не только с точки зрения сиюминутного проедания, но развития агломерации, развития экономики. На мой взгляд, в каждом бюджете крупного города не менее 30% ресурсов должны идти на инвестиции на развитие, иначе город будет стагнировать", — сказал Собянин.