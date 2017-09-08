Медведев: отсутствие регулирования криптовалют создает угрозы для рынков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Технологии блокчейн, в том числе криптовалюты, расширяют возможности рынков, но ставят те же самые рынки под угрозу при отсутствии общих правил использования этих инструментов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Надо понимать, что цифра – это одновременно и колоссальный прорыв, и колоссальный вызов. Это хорошо видно на примере того же финансового сектора. Технологии распределенного реестра (блокчейн), криптовалюты, смарт-контракты – с одной стороны расширяют возможности рынка. А с другой – отсутствие общих правил использования этих инструментов ставит те же самые рынки под угрозу. Поэтому сегодня крупнейшие глобальные банки уже договариваются о совместной работе. Российское банковское сообщество также начинает вырабатывать здесь свои подходы", — сказал Медведев, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
7.3%Конечно, у криптовалют большие перспективы
13.3%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
56.7%Нет, я не доверяю криптовалютам
22.7%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
"Например, элементы "цифрового" управления по администрированию доходов позволили увеличить собираемость налогов и других платежей в бюджет. При этом административные процедуры стали удобнее для бизнеса и граждан. Важно продолжать эту работу. Обеспечить справедливые условия конкуренции, в том числе — в сегменте государственных закупок", — добавил Медведев.
В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее на ВЭФ заявил, что министерство проработает идею крипторубля.