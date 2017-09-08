Медведев: отсутствие регулирования криптовалют создает угрозы для рынков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Технологии блокчейн, в том числе криптовалюты, расширяют возможности рынков, но ставят те же самые рынки под угрозу при отсутствии общих правил использования этих инструментов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Надо понимать, что цифра – это одновременно и колоссальный прорыв, и колоссальный вызов. Это хорошо видно на примере того же финансового сектора. Технологии распределенного реестра (блокчейн), криптовалюты, смарт-контракты – с одной стороны расширяют возможности рынка. А с другой – отсутствие общих правил использования этих инструментов ставит те же самые рынки под угрозу. Поэтому сегодня крупнейшие глобальные банки уже договариваются о совместной работе. Российское банковское сообщество также начинает вырабатывать здесь свои подходы", — сказал Медведев, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

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"Еще один пример. Технологическая трансформация может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и "убить" целые профессии, усилить риски поляризации доходов людей. И для нас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов, как система образования, здравоохранения, социальной помощи, поддержки занятости. А также модернизация государственного аппарата с тем, чтобы все типовые, рутинные, операции были переведены в цифровой вид", — сказал Медведев.

"Например, элементы "цифрового" управления по администрированию доходов позволили увеличить собираемость налогов и других платежей в бюджет. При этом административные процедуры стали удобнее для бизнеса и граждан. Важно продолжать эту работу. Обеспечить справедливые условия конкуренции, в том числе — в сегменте государственных закупок", — добавил Медведев.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Технология блокчейн нашла наиболее яркое применение в сфере криптоэкономики. В мире появились тысячи стартапов, ставящих цель кардинально изменить существующую экономическую систему и перейти от централизованной модели к децентрализованной.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом. Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев ранее на ВЭФ заявил, что министерство проработает идею крипторубля.

Законодательные инициативы по регулированию блокчейн готовит и крупнейший российский банк, говорил на ВЭФ руководитель "Сбербанка КИБ" Игорь Буланцев. В частности, по его словам, в Сбербанке рассматривается более 20 проектных инициатив в области блокчейн. Часть пилотируется внутри банка, часть изучается вместе с рядом крупнейших клиентов. Разрабатываемые технологические решения позволят решать задачи по самым разным направлениям, начиная от создания финансовых продуктов, оптимизации документооборота, заканчивая безопасностью и трудовыми отношениями.