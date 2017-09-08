Рогозин рассказал об обсуждениях вопросов по развитию Арктики

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что к середине осени будет определено, кто займется вопросами развития Арктики — госкомпания или ведомство.

"Вопрос требует какого-то приземления, потому что обсуждать вопросы Арктики в рамках госкомиссии невозможно. Есть разные варианты — либо поручить одному из федеральных органов исполнительной власти ведение комплекса вопросов по Арктике, создать с нуля госкомпанию, что потребует от четырех до пяти лет, поручить одной из существующих госкомпаний", — сказал он журналистам в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда".

"Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках госкомиссии. Думаю, что к середине осени вопрос созреет", — добавил Рогозин.