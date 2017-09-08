Почти все страны АТР проявляют интерес к реализации Северного морского пути

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Почти все страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют интерес к реализации проекта "Северный морской путь", заявил президент России Владимир Путин.
"И не только для страны. Может быть, вы видели, следили за ходом форума во Владивостоке. Практически все страны региона проявляют к нему интерес", — заявил президент.
"Уверен, что коллектив предприятия — вы и ваши коллеги, товарищи — хорошо понимают масштаб и важность стоящих задач, сделают все необходимое для того, чтобы создать здесь конкурентоспособный центр судостроения, готовый производить самую современную и востребованную продукцию. "Звезда" обязательно войдет в число ведущих судостроительных верфей России и мира", — сказал Путин.
Он поблагодарил руководство и сотрудников "Звезды" за достигнутые результаты.