Почти все страны АТР проявляют интерес к реализации Северного морского пути

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Почти все страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют интерес к реализации проекта "Северный морской путь", заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу поздравить вас с новым большим событием — закладкой четырех судов снабжения усиленного ледового класса. Они будут изготовлены по заказу "Роснефти" и будут укреплять потенциал компании и всего отечественного ТЭКа, содействовать развитию Северного морского пути, чрезвычайно важного проекта для всей страны", — сказал Путин на церемонии на судостроительном комплексе "Звезда" в пятницу утром.

"И не только для страны. Может быть, вы видели, следили за ходом форума во Владивостоке. Практически все страны региона проявляют к нему интерес", — заявил президент.

Он выразил уверенность, что "Звезда" может стать одной из ведущих судостроительных верфей России и мира.

"Уверен, что коллектив предприятия — вы и ваши коллеги, товарищи — хорошо понимают масштаб и важность стоящих задач, сделают все необходимое для того, чтобы создать здесь конкурентоспособный центр судостроения, готовый производить самую современную и востребованную продукцию. "Звезда" обязательно войдет в число ведущих судостроительных верфей России и мира", — сказал Путин.

Он поблагодарил руководство и сотрудников "Звезды" за достигнутые результаты.