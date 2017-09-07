Чубайс рассказал, когда в электроэнергетике закончится резерв мощностей

Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Вывод устаревших электростанций из эксплуатации необходим, несмотря на то, что резерв энергомощностей закончится к 2023-2024 годам, считает глава "Роснано" Анатолий Чубайс, стоявший во главе реформы электроэнергетики в РФ в нулевых.

"Вывод устаревших мощностей — это фундаментальная задача электроэнергетического комплекса, пока есть для этого возможность, потому что резерв кончится к 2023-2024 годам", — рассказал Чубайс в ходе выступления в рамках Восточного экономического форума.

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, энергокомпании уже заявили к выводам около 10 ГВт.

Чубайс отметил, что резерв был создан благодаря программе строительства новых энергомощностей, запущенной с 2010 года в рамках реформы электроэнергетики. Это так называемые договоры о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют окупаемость инвестиций. По мнению Чубайса, вторая важная задача — модернизация электростанций.

"Надо… затачивать полностью новые механизмы договоров на поставку мощности на глобальную модернизацию, на которую, слаба богу, у нас есть еще 5-7 лет, чтобы правильно воспользоваться резервом мощностей, который создала реформа энергетики", — прокомментировал Чубайс.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.