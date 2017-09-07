Турецкие экспортеры продовольствия посетят Москву 12-14 сентября

АНКАРА, 7 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Делегация турецких бизнесменов, занимающихся производством и поставками продовольствия, посетит Москву 12-14 сентября, говорится в полученном РИА Новости в четверг сообщении министерства экономики Турции.

"Союз экспортеров Восточного Черноморья при поддержке и координации министерства экономики организует посещение России 12-14 сентября делегацией с участием десяти турецких компаний, которые работают в сфере производства и экспорта продуктов питания (фрукты, овощи, молоко, масло, мед, сыр, рыбная мука и жир, а также замороженные продукты)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены делегации посетят международную выставку продуктов питания Worldfood-2017 в Москве и проведут ряд деловых встреч и переговоров с российскими партнерами – оптовиками, дистрибьюторами и руководителями торговых сетей.

"Целью переговоров наших бизнесменов будет установление прямых контактов с российскими партнерами. Считаем, что визит нашей делегации в Россию, которая является одним из ведущих партнеров Турции, внесет вклад в увеличение доли турецкой продукции на российским рынке", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия с 1 сентября разрешает ввоз на свою территорию салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции. Решение было принято по итогам визита российской делегации в мае этого года для инспекции местных производителей. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявлял, что Минсельхоз не исключает и возможности поставок томатов из Турции предстоящей зимой-весной небольшими объемами.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.