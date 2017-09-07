ФНС за январь-август перечислила в бюджет 11,2 триллиона рублей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба России (ФНС) за январь-август текущего года увеличила перечисления в консолидированный бюджет на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,2 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Михаил Мишустин на расширенной коллегии службы.

"Службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так, за восемь месяцев 2017 года в федеральный бюджет поступило 5,8 триллиона рублей, что на 32% больше соответствующего периода прошлого года. В консолидированный бюджет РФ поступления выросли на 19% и составили 11,2 триллиона рублей", — сказал Мишустин.

Основными драйверами роста стали поступления налога на прибыль организаций — 2,3 триллиона рублей с ростом на 17%; НДС — 1,9 триллиона рублей с ростом на 15%; акцизов — 0,9 триллиона рублей с ростом почти на 17%; и НДФЛ — 2 триллиона рублей с ростом на 8% к аналогичному периоду 2016 года.

Он также отметил, что поступления страховых взносов, которые теперь администрирует ФНС, составили 3,6 триллиона рублей, что на 8%, или на 272 миллиарда рублей больше соответствующего периода прошлого года. Мишустин обратил внимание на то, что рост этих поступлений в государственные внебюджетные фонды превышает темп роста заработной платы в РФ.

"Анализ факторов, влияющих на динамику налоговых поступлений, показал, что кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре прироста вырос на 2 процентных пункта до 230 миллиардов рублей", — сообщил глава ФНС.