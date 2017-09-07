ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Представители бизнеса ожидают, что масштабные экономические реформы в РФ начнутся после президентских выборов 2018 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ на Восточном экономическом форуме.
"Ожидание и бизнеса, и всех в стране, что такой масштабный процесс реформ, который критически необходим нашей стране, начнется уже после выборов президента и формирования нового кабинета министров", — сказал Греф.
Выборы президента в России пройдут в марте 2018 года.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.