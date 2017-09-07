ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Представители бизнеса ожидают, что масштабные экономические реформы в РФ начнутся после президентских выборов 2018 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ на Восточном экономическом форуме.

"Ожидание и бизнеса, и всех в стране, что такой масштабный процесс реформ, который критически необходим нашей стране, начнется уже после выборов президента и формирования нового кабинета министров", — сказал Греф.

"Сейчас можно говорить только о подготовке реформ. Мы видим, что несколько центров в стране этим занимаются. Мне кажется, что это не менее важный процесс, чем проведение самих реформ, потому что выяснение наиболее ключевых проблем, предложение способов их решения, достижение, насколько это возможно, консенсуса по подходам к их решению — это очень важный процесс", — отметил глава Сбербанка.

Выборы президента в России пройдут в марте 2018 года.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.