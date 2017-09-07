ЕЦБ еще не достиг своей цели по инфляции в еврозоне

БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости, Мария Князева. Европейский центральный банк еще не достиг своей цели по инфляции в еврозоне, подтвердил глава регулятора Марио Драги.

ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Речь идет о том, что базовая процентная ставка ЕЦБ была снижена до нуля, ставка по депозитам — до отрицательного значения (-0,4%). ЕЦБ также выкупает активы с рынка в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно, эта программа действует до декабря 2017 года, но, как ожидают аналитики, будет продлена. Главная цель регулятора — увеличение инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю: чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу. ЕЦБ в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось.

"У нас есть только один мандат – это ценовая стабильность", — сказал Драги, напомнив, что она определяется, как инфляция на уровне чуть ниже 2%. "Мы еще не достигли этого", — сказал глава ЕЦБ.

Инфляция, по мнению экспертов, еще не находится на уровне, который мог бы удовлетворить ЕЦБ. Ввиду этого и ожидается пролонгация программы покупки активов на 2018 год. Как сообщал Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по предварительной оценке, выросла до 1,5% с июльских 1,3%.