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Экономика

Сбербанк знает о будущих заемщиках больше, чем они думают, заявил Греф

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (406)
16:3707.09.2017
(обновлено: 16:58 07.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка России Герман Греф на Восточном экономическом форумеПредседатель правления Сбербанка России Герман Греф на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Сбербанк потерял за 1,5 года около 20 миллиардов на выдаче кредитов предпринимателям для старта бизнеса и нашёл решение для дальнейшего снижения ставок по кредитам с помощью искусственного интеллекта, что позволит наладить выдачу кредитов начинающим бизнесменам, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на ВЭФ.

Инкассаторские автомобили Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Он также уверено сообщил, что банк уже знает о заемщиках больше, чем они думают и поэтому Сбербанк работает над тем, чтобы снять все ограничения при выдаче кредитов для юрлиц.

"Мы полтора года выдавали кредиты доверия на бизнес-старт, которые привели к тому, что мы потеряли около 20 миллиардов рублей. Предприниматели в нашей стране очень креативные, и они придумали технологии, как нас обмануть значительно быстрее, чем до нас доходило то, как они нас обманывают. И эта гонка была на опережение, малый бизнес нас существенно опережал, и мы поняли, сколько денег мы потеряли", — рассказал Греф.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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"И у нас был провал, мы просто остановили все выдачи, сначала эта "зараза" началась в Москве, потом в Петербурге, потом Екатеринбурге, потом она поползла по стране и тема обмануть Сбербанк стала любимой в стране, и мы поняли, что традиционные технологии не работают", — поделился тяжелым опытом он.

Сбербанк для решения проблемы прибег к помощи искусственного интеллекта и стал постепенно внедрять новое решение анализа данных клиентов — юрлиц, ощутимые плюсы которого будут заметны через год-два, сообщил Греф.

"Сегодня мы имеем очень хороший результат, это приводит к тому, что мы снизили резко ставки, система самонастраиваемая. Это приведёт к тому, что мы сейчас расширяем все больше продуктовую линейку, но все меньше требуем документов. Наша цель — охватить всю нашу клиентскую базу, весь вопрос только в наполнении данными. Задача такова, чтобы от вас (юрлиц — ред.) не требовалась ни одна бумажка и ни одного похода в банк. Электронная заявка и перечисление денег либо на расчётный счёт, либо на корпоративную карту", — заявил глава Сбербанка.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд компании "Сбербанк" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Стенд компании "Сбербанк" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке

Новый профиль

Сбербанк в июле запустил новую нейронную сеть, которая оценивает предпринимателей на основе психологического профиля по новой технологии big five, когда по пяти ключевым характеристикам личности определяется профиль человека и его благонадежность для банка, сообщил Греф.

"Новая нейронная сеть, которую мы запустили, дает значительно более высокий результат, коэффициент, примерно, на 8 процентных пунктов выше, это гигантское отличие от того, что было раньше. Это говорит о том, что первое — мы сможем выдавать кредиты значительно быстрее большему количеству предпринимателей, и ставка будет падать", — пояснил он.

Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сейчас ставки Сбербанка по кредитам малому бизнесу в среднем составляют 11,5%, что ниже докризисного уровня (12,1% в 2014 году), уточнили в пресс-службе Сбербанка.

"Почему ставка (для малого и среднего бизнеса — ред.) так упала? В первую очередь потому, что мы стали меньше терять. И, конечно, по мере того как мы будем развивать наши технологии, будем искать новые подходы, новые компетенции, и проблемы начинающего бизнеса мы точно решим. Я не думаю, что это будет долго — год-два и мы точно найдём подход", — сказал Греф. По его словам, это позволит Сбербанку давать кредиты предпринимателям без требования к стажу ведения бизнеса.

Оформление кредитов в новом центре ипотечного кредитования в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сбербанк за семь месяцев 2017 года увеличил выдачу кредитов малому и среднему бизнесу на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в конце года этот показатель может вырасти до 80%, сообщил журналистам старший вице-президент банка Анатолий Попов.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы снять все ограничения для юридических лиц в силу того, что мы про вас знаем, больше, чем вы думаете, и какой смысл ограничения вводить. Мы можем отследить каждую транзакцию и дать в любой проверяющий орган моментально всё по всем поводам, что интересует. У нас идет конструктивная работа и с налоговыми органами и с Федеральным казначейством по снятию всех этих ограничений, и в ближайший год — два вы увидите радикальные изменения, удобства в работе с нами" — заключил Греф.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Жаль что этот самый интеллект не подсказал кое-кому вовремя делать ноги с Украины и прос... там народные деньги. За что почему-то ни сколечко не пострадал. Что вообще странно, мягкоговоря.
16:43
07.09.2017
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