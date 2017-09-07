ВЭБ рассматривает возможность рефинансирования двух проектов ЕБРР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. ВЭБ видит возможности рефинансировать два проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в России из четырех рассматривавшихся, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Горьков в кулуарах Восточного экономического форума.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение "заморозить" инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Горьков в середине мая говорил, что госкорпорация готова рассмотреть возможность рефинансирования российских проектов банка.

"Мы рассматриваем четыре проекта, не так просто их замещать оказалось, потому что они (ЕБРР — ред.) часто в акционерном капитале находятся и не хотят выходить. В принципе, два проекта мы сейчас видим оптимальные, будем рассматривать дальше, из четырех два мы смотрим", — сказал Горьков.