Технологию блокчейн могут использовать для регистрации долевых договоров

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Недвижимость. Технологию блокчейн уже в начале 2018 году могут применить в России для регистрации первого договора долевого участия в строительстве, сообщил в интервью РИА Недвижимость на ВЭФ генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

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Как пояснил он, в настоящее время АИЖК в рамках рабочей группы по внедрению технологии блокчейна прорабатывает с ВЭБом реализацию пилотного проекта по применению блокчейн при регистрации ДДУ в части информационного взаимодействия между Росреестром и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства (так называемый компенсационный фонд дольщиков).

"Уже в начале следующего года будет проведена пилотная сделка по регистрации ДДУ с применением технологии блокчейн", — отметил Плутник.

Кроме того, по его словам, совместно со Сбербанком АИЖК ведёт проект по электронной закладной, где также планируется использовать блокчейн.