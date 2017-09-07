Технологию блокчейн могут использовать для регистрации долевых договоров

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Недвижимость. Технологию блокчейн уже в начале 2018 году могут применить в России для регистрации первого договора долевого участия в строительстве, сообщил в интервью РИА Недвижимость на ВЭФ генеральный директор АИЖК Александр Плутник.
7.5%Конечно, у криптовалют большие перспективы
12.8%Да, ради интереса, но много инвестировать бы не стал(а)
56.8%Нет, я не доверяю криптовалютам
22.9%Не уверен(а), что они вообще когда-нибудь появятся
"Уже в начале следующего года будет проведена пилотная сделка по регистрации ДДУ с применением технологии блокчейн", — отметил Плутник.
Кроме того, по его словам, совместно со Сбербанком АИЖК ведёт проект по электронной закладной, где также планируется использовать блокчейн.