Глава ВТБ посоветовал россиянам быть разборчивее при выборе банка

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин, обсуждая ситуацию вокруг банка "Открытие", порекомендовал банковским клиентам быть поразборчивее при выборе кредитной организации.

"Я считаю, что сегодня банковский сектор устойчив, но нашим клиентам банковским, людям я бы порекомендовал быть поразборчивее как в жизни, так и в выборе банка — по крайней мере, задавать элементарные вопросы. Все надо заработать, в том числе проценты", — сказал Костин в интервью телеканалу " Россия 24 " в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я понимаю, что русский человек может быть более легкомысленным, не немец, но, тем не менее, честно заработанные деньги хорошо бы хранить более надежно", — добавил Костин. Он пояснил, что проблемы в банковском секторе существуют, но у ЦБ "ситуация под контролем".

По мнению Костина, решение регулятора по "ФК Открытие" помогает предотвратить банкротство банка, позволяет сохранить деньги вкладчиков. "Это позитивный пример того, что, перехватив так быстро инициативу, мы избегаем негативных последствий", — сказал глава ВТБ.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.