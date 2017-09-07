Глава ВТБ посоветовал россиянам быть разборчивее при выборе банка

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин, обсуждая ситуацию вокруг банка "Открытие", порекомендовал банковским клиентам быть поразборчивее при выборе кредитной организации.
"Я понимаю, что русский человек может быть более легкомысленным, не немец, но, тем не менее, честно заработанные деньги хорошо бы хранить более надежно", — добавил Костин. Он пояснил, что проблемы в банковском секторе существуют, но у ЦБ "ситуация под контролем".
ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие".
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.