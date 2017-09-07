Россия обсуждает с Южной Кореей поставки около 12 млрд кубов газа в год

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Россия обсуждает с Южной Кореей поставки около 12 миллиардов кубометров газа в год, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Да, мы обсуждаем с нашими коллегами, вопрос еще только в стадии обсуждения оценки, стоимости, объема инвестиций, окупаемости… Речь шла где-то о 12 миллиардах кубометров газа", — сказал Новак, отвечая на вопрос о проработке вопроса поставки газа в Южную Корею.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг о том, что надо привлекать КНДР к экономическому сотрудничеству, и у России есть известные конкретные предложения, включая железную дорогу и трубопроводы через Северную Корею в Южную. Со своей стороны президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на налаживание в перспективе железнодорожного сообщения и строительство газопровода из РФ через КНДР.

Между тем министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже, напротив, заявил, что хотя его страна не против трехстороннего экономического сотрудничества, но сейчас для этого неподходящий момент.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.