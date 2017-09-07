Путин рассказал о росте товарооборота на Дальнем Востоке

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Рост товарооборота на Дальнем Востоке без учета нефти и газа составляет 25%, власти будут продолжать уделять региону внимание, сообщил президент России Владимир Путин.

"Растет товарооборот, если вычтем нефть и газ, рост — плюс 25%. Это впечатляющие показатели. За это время даже в условиях кризиса Дальний Восток демонстрировал опережающие темпы роста… Я говорил, промышленное производство в целом — 2,6, а здесь — около 6%", — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, необходимо внимательное отношение к бизнесу вообще и к инвестору в частности.

"Инвестиции в экономику России растут опережающими темпами — 4 с лишним процента. Этот регион может и демонстрирует более высокие темпы роста… в этом будущее всей России. Мы будем целенаправленно уделять этому региону повышенное внимание", — добавил Путин.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.