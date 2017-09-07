Путин поручил усовершенствовать программу поддержки трудовой мобильности

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности.

"Поддерживаю предложения, прозвучавшие вчера на заседании президиума Госсовета России. Речь о том, чтобы усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности, прошу министерство труда и социальной защиты проработать вопрос о том, как решить эту проблему, как развивать эту программу, повысить ее эффективность, нацелить на содействие трудолюбивым, талантливым людям, которые хотели бы переехать на Дальний Восток. Жить здесь и работать", — сказал президент в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.