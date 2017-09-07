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Экономика

Путин поручил усовершенствовать программу поддержки трудовой мобильности

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (334)
08:5807.09.2017
(обновлено: 09:12 07.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край
© Григорий Сысоев
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Путин рассказал об особых льготах для инвесторов на Дальнем Востоке

"Поддерживаю предложения, прозвучавшие вчера на заседании президиума Госсовета России. Речь о том, чтобы усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности, прошу министерство труда и социальной защиты проработать вопрос о том, как решить эту проблему, как развивать эту программу, повысить ее эффективность, нацелить на содействие трудолюбивым, талантливым людям, которые хотели бы переехать на Дальний Восток. Жить здесь и работать", — сказал президент в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

Восточный экономический форум. День второй
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВосточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога “Россия - Китай”
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкФорум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Председатель совета директоров ООО Группа компаний Русагро Вадим Мошкович и президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) Виктор Вексельберг
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Форум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФорум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОрганизационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.Министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Организационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Встреча первого вице-премьера РФ И. Шувалова с главой МИД Японии Т. Коно в рамках ВЭФ
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ состоялась, в частности, церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В рамках ВЭФ состоялась, в частности, церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В рамках ВЭФ представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) представил на Третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) онлайн-сервис, который демонстрирует доступные для инвесторов в аквакультуру свободные акватории.Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) представил на Третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) онлайн-сервис, который демонстрирует доступные для инвесторов в аквакультуру свободные акватории.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники ВЭФ предложили развивать Дальний Восток для привлечения жителей.Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники ВЭФ предложили развивать Дальний Восток для привлечения жителей.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин пообещал наказывать на невнимание к региону. На фото: Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.Генеральный директор АО Корпорация МСП Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков
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Президент России Владимир Путин пообещал наказывать на невнимание к региону. На фото: Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил с инициативой сделать Приморский край "дальневосточным огородом".Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев (слева) на сессии Агроинвестиции. Как накормить АТР? в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил с инициативой сделать Приморский край "дальневосточным огородом".
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ председатель Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозах по средней ипотечной ставке.Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф во время дискуссии Легкий старт! Развитие малого предпринимательства в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
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В рамках ВЭФ председатель Сбербанка Герман Греф рассказал о прогнозах по средней ипотечной ставке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОт главы Минтранса гости форума узнали о перспективах возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
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От главы Минтранса гости форума узнали о перспективах возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. На фото: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс (справа) во время дискуссии "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" в рамках ВЭФ.Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. На фото: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс (справа) во время дискуссии "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" в рамках ВЭФ.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПромобот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.Промобот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Промобот на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании III Восточного экономического форума во Владивостоке.
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