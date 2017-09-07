Санация "ФК Открытие" позитивна для рынка, считает Греф

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Переход "ФК Открытие" под прямое управление ЦБ РФ позитивен для рынка, Сбербанк продолжает работать с этим банком и не видит серьезного перетока клиентов из него, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытие". Тогда же первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор оценит реальный размер капитала банка "ФК Открытие" и обнародует его через один-три месяца.

"Я оцениваю ситуацию как стабильную. То, что произошло с банком "Открытие", — это, на мой взгляд, хороший знак с точки зрения применения нового инструмента. Никто не пострадает: и вкладчикам, и клиентам банка "Открытие" не о чем волноваться, потому что собственником теперь на 75% будет Центральный банк, и, соответственно, функционирование банка продолжится", — сказал Греф.

По его словам, Сбербанк работает с "ФК Открытие" на прежних условиях и недавно открыл этому банку лимиты на финансирование. "Полностью все наши взаимоотношения с банком будут построены на тех же принципах, которые были между нами год назад, два года назад и так далее", — уточнил Греф.

"Была достаточно большая коммуникация на рынок, и ни у кого нет сомнений в том, что Центральный банк всячески окажет поддержку этому банку. Мы не чувствуем пока какого-то такого серьезного перетока клиентов", — добавил глава Сбербанка.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.