Минтранс предлагал ЕАЭС прекратить членство России в МАК

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Минтранс РФ, предлагая ЕАЭС структуру по расследованию авиапроисшествий, предполагал прекращение членства России в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Максим Соколов.

В данный момент расследованием авиапроисшествий на территории 11 стран бывшего СССР занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Однако Соколов в середине августа сообщал журналистам, что Минтранс РФ в следующем месяце подготовит проект межправсоглашения по созданию новой структуры ЕАЭС по расследованию авиапроисшествий. Ранее в четверг он рассказал РИА Новости, что Минтранс РФ направил проект межправсоглашения о создании новой структуры ЕАЭС по расследованию авиапроисшествий коллегам в странах союза, и ведомство может заработать в 2018 году.

"Естественно, предлагая это, мы предполагали, что наше членство в МАКе с этого момента (создания новой структуры в рамках ЕАЭС — ред.) будет прекращено… Сегодня жизнь требует новых форм взаимодействия между нашими соседями по Евразийскому союзу", — сообщил Соколов в четверг в кулуарах ВЭФ.