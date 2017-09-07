"Газпром" в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Газпром" в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа — около 190 миллиардов кубометров, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" по итогам работы в 2017 году ожидает установления абсолютного рекорда поставок газа на экспорт — около 190 миллиардов кубометров газа. Это будет самый большой объем экспорта и за всю историю газовой отрасли, и за всю историю "Газпрома", — сказал Миллер, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

В начале июня зампред правления компании Александр Медведев говорил, что в 2017 году "Газпром" может экспортировать в дальнее зарубежье 180 миллиардов кубометров газа.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.