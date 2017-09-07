США решили не прекращать соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США решили пока не прерывать действие соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Никаких подробностей в данной связи не приводится.

Ранее газета Washington Post сообщила о том, что президент США Дональд Трамп поручил своим советникам подготовиться к выходу из соглашения. Отмечалось, что таким образом глава государства намерен подтвердить свои обещания о ликвидации недобросовестной конкуренции со стороны других государств. Как писала газета, советники Трампа призывали его отказаться от таких планов.

Американо-корейская сделка, известная как KORUS, была заключена в 2007 году и вступила в силу пятью годами позже.

Если план по выходу из него Вашингтона будет осуществлен, соглашение прекратит действовать в марте 2018 года.