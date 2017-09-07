Минэкономразвития проработает идею крипторубля

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ проработает идею крипторубля, — идея хорошая, нужно смотреть, как ее реализовывать, заявил журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы не против ничего в части криптовалюты, в части блокчейн. Нужно просто ко всему очень аккуратно подходить. Мы здесь взаимодействуем и с ЦБ, и с Минфином. Будем прорабатывать, идея хорошая, нужно смотреть, как реализовывать", — ответил Фомичев на вопрос о позиции министерства по вопросу создания крипторубля.

"Сейчас конкретных мер (регулирования криптовалют — ред.) в проработке нет, потому что это очень все новое, и надо смотреть, как развиваться все будет. Главное — все это дело не забанить, с одной стороны. С другой стороны — не допустить, чтобы из этого появились механизмы обхода действующего регулирования в части антиотмывочного законодательства, противодействия терроризму и так далее", — прокомментировал замминистра.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в августе заявил, что крипторубль должен существовать, и правительство будет осторожно работать в этом направлении, наблюдая за зарубежным опытом.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.