Минэкономразвития проработает идею крипторубля

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ проработает идею крипторубля, — идея хорошая, нужно смотреть, как ее реализовывать, заявил журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев в кулуарах Восточного экономического форума.
"Сейчас конкретных мер (регулирования криптовалют — ред.) в проработке нет, потому что это очень все новое, и надо смотреть, как развиваться все будет. Главное — все это дело не забанить, с одной стороны. С другой стороны — не допустить, чтобы из этого появились механизмы обхода действующего регулирования в части антиотмывочного законодательства, противодействия терроризму и так далее", — прокомментировал замминистра.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.