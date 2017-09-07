Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представители 28 стран-участниц Евросоюза в среду, 6 сентября, на заседании в Брюсселе приняли договорились продлить персональные санкции против граждан России и ряда юридических организаций, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. Решение принято в связи с ситуацией на Украине.
По его словам, состав фигурантов списка может незначительно измениться по техническим соображениям.
"Четырех фигурантов уже нет в живых", — сказал дипломат.
Действие санкционного списка, как уточняет Reuters, решено продлить до середины марта.
Евросоюз впервые ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц, которых Брюссель обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, в марте 2014 года. С тех пор ограничения регулярно продлеваются на полгода.