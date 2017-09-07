Reuters узнал о решении ЕС продлить антироссийские санкции

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Представители 28 стран-участниц Евросоюза в среду, 6 сентября, на заседании в Брюсселе приняли договорились продлить персональные санкции против граждан России и ряда юридических организаций, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. Решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Официальное продление действия санкционного спискаожидается 14 сентября, сообщил РИА Новости европейский дипломат.

По его словам, состав фигурантов списка может незначительно измениться по техническим соображениям.

"Четырех фигурантов уже нет в живых", — сказал дипломат.

Действие санкционного списка, как уточняет Reuters, решено продлить до середины марта.

Евросоюз впервые ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц, которых Брюссель обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, в марте 2014 года. С тех пор ограничения регулярно продлеваются на полгода.