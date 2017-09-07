ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Законопроект об отмене законодательства Евросоюза на территории Великобритании, так называемый "Билль об отмене", поможет сделать процесс выхода страны из ЕС плавным настолько, насколько возможно, убежден министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

На четверг намечено второе чтение законопроекта в Палате общин, как ожидается, Дэвис выступит перед парламентариями с соответствующим заявлением. Первое чтение состоялось 13 июля.

"Мы не отказываемся от законодательства ЕС, а принимаем во внимание всю работу, сделанную странами-участниками за более чем 40 лет членства (ред. – в ЕС) и будем использовать эту прочную основу для строительства в будущем, когда снова станем хозяевами собственных законов", — говорится в проекте заявления Дэвиса.

Политик будет настаивать в парламенте на принятии закона.

"Давая ход этому "Биллю", мы обеспечиваем по возможности самый мягкий выход из ЕС – выход, который обеспечит законодательной системе Великобритании продолжительную стабильность и повысит гарантии для бизнеса, потребителей и частных лиц по всей стране", — говорится в заявлении Дэвиса. Он призывает парламентариев высказаться по существу, если кто-то видит явные недостатки закона.

"Никто до сих пор не обратил моего внимания на право, которое мы упустили", — указывает он в документе.

В соответствии с текстом законопроекта, около 12 тысяч законодательных норм, действующих в Евросоюзе, предлагается транспонировать в британское законодательство.

"Билль об отмене" — это по сути один из самых важных законодательных актов в стране за всю новейшую историю. Как это следует из названия, он позволит отменить британский Акт о Европейских сообществах 1972 года и прекратит юрисдикцию европейских судов. "Сообщество" в данном случае означает в первую очередь европейское экономическое сообщество. Документ 1972 года стал основой для имплементации европейских законов на территории Великобритании.

Выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, является беспрецедентным процессом: ранее из состава ЕС не выходило ни одно государство. Сецессию осуществляли полуавтономные государства, такие как Французский Алжир и Сен-Мартен (заморские сообщества Франции), а также Гренландия (принадлежит Дании). Евросоюз, по свидетельствам экспертов, продолжает оказывать экономическое воздействие на Гренландию.

Эксперты отмечают, что есть два способа выхода из ЕС. Первый способ предусматривает выход стран-участников Европейского союза в соответствии с Лиссабонским договором, второй — в одностороннем порядке. Принятие "Билля об отмене" фактически создает ситуацию выхода страны из ЕС в одностороннем порядке, однако пока британские законодатели этот момент не комментируют.