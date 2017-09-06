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Экономика

Запрет на ICO в Китае уведет инвесторов на другие рынки, считают эксперты

20:4206.09.2017
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© AP Photo / Vincent ThianЗдание Народного банка Китая в Пекине. Архивное фотоЗдание Народного банка Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Thian

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Запрет Центробанка Китая на проведение ICO (первичные размещения токенов криптовалют) может привести к оттоку инвесторов на другие азиатские рынки и в Россию, однако в будущем власти КНР могут ввести регулирование и вновь разрешить проведение ICO, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Старший вице-президент Сбербанка Игорь Буланцев. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
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ЦБ Китая 4 сентября запретил проведение ICO из-за финансовых рисков. Регулятор заявил, что ICO — вид несанкционированного и незаконного фандрайзинга, который может быть связан с аферами и финансовыми пирамидами. Начиная с понедельника все операции ICO должны были быть прекращены, при этом ICO-платформы не должны были быть вовлечены в услуги по обмену между валютами, необеспеченными золотом, виртуальными монетами и токенами.

ICO — дело рискованное

На криптовалютном рынке, по аналогии с термином IPO (первичное публичное размещение акций) возникло понятие ICO (Initial Coin Offering) – первоначальное размещение монет криптовалют. В отличие от IPO, компании, которые хотят привлечь капитал, вместо акций выпускают цифровые токены. Поскольку ICO подразумевает выпуск токенов, то компания должна работать с технологией блокчейн.

В отличие от IPO, в ICO можно вкладывать и крошечные суммы – один токен может стоить несколько центов. Таким образом, инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе. При IPO инвесторы приобретают долю в компании, становятся ее совладельцами, участники же ICO получают лишь внутреннюю монету.

Еще одним важным отличием ICO является отсутствие его правового статуса: инвесторы никак юридически не защищены в случае провала компании на рынке. Именно из-за этого отличия, по мнению аналитиков, регулятор и запретил проведение ICO.

"Запрет ICO во многом объясняется тем, что в сообществе много неконтролируемых мошенников. Властям Китая также не нравятся уход из страны денежных средств. Я вижу это (запрет — ред.) как часть их контроля за движением капитала", — сказал РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz).

"Из-за отсутствия регулирования и надзора в этой области у инвесторов при ICO нет никаких гарантий юридической защиты, более того, даже не требуется, чтобы выпускающие токены компании были юридически зарегистрированы. Поэтому, по нашей оценке, подавляющее большинство ICO обладают значительным потенциалом для мошенничества и обмана. Мы рекомендуем клиентам избегать инвестиций при ICO", — сообщил аналитик Julius Baer Альберто Перруччини.

Золотой биткойн
© Fotolia / adrianbysiak
Монетный двор: PutinСoin и другие странные криптовалюты
Такого же мнения придерживается основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. "Запрет сейчас связан с тем, чтобы убрать мошенников и всякие пирамиды, которые выводились под видом ICO", — рассказал он.

"В настоящее время большинство стран не регулируют напрямую ICO, и инвесторы не могут обращаться в суды для защиты своих интересов в спорных случаях. Поэтому решение китайских властей является логичным шагом для обеспечения прав инвесторов, оно следует за ужесточением регулирования в США и Сингапуре", — отметил основатель и глава Waves Platform Александр Иванов.

Как говорится в обзоре аналитического издания The Market Mogul, в Китае в настоящее время существует 43 платформы ICO. Власти страны обратили на них внимание после того, как в августе платформы привлекли более 750 миллионов долларов против 400 миллионов долларов в первом полугодии.

"Этот шаг не должен удивлять: председатель КНР Си Цзиньпин считает, что финансовая безопасность является главным приоритетом. Поскольку правительство пытается ограничить теневое банковское дело, незаконное кредитование и отток денежных средств, регулирующие органы постоянно опасаются, какую роль могут играть нерегулируемые криптовалюты в движении капитала и отмывании денег", — говорится в сообщении.

"На наш взгляд, китайский регулятор взял паузу для выработки позиции по отношению к ICO. Вероятно, Народный банк Китая хочет направить развитие рынка ICO в нужное русло. Отсутствие регулирования этого рынка привело к тому, что этот способ привлечения средств получил широкое распространение…. В последнее время наблюдался настоящий бум ICO. Его использовали, в том числе, мошенники, что могло подорвать доверие к этому механизму и даже к криптовалютам в целом. Система должна "очиститься" от лишнего, после чего и отношение инвесторов к ней улучшится", — добавил старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Запрет уведет инвесторов

Демонстрация на смартфоне мобильного приложения для работы с криптовалютой биткоин в стационарном обменном пункте криптовалют в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В настоящее время, по оценке экспертов, доля Китая на рынке ICO составляет от 15% до 40%. "Невозможно точно знать, какую долю представляют китайские ICO в глобальном масштабе. Я подозреваю, что 30%-40% инвесторов ICO во всем мире являются китайцами. Объемы торгов ICO (после введения запрета — ред.) будут продолжать быстро расти в Южной Корее и Японии. На каждую из двух стран, возможно, приходится большая часть глобальных объемов торгов ICO и крупных криптовалют, таких как Bitcoin и Etherium", — рассказал со-основатель и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes).

Исполнительный директор и начальник отдела новой экономики Sberbank CIB Сергей Поликанов оценивает долю китайского ICO примерно в 25% от всего объема торгов. "В отношении доли Китая — это нишевая экосистема…. Запрет Китая в краткосрочном периоде приведет к перераспределению средств инвесторов ICO с китайского на другие рынки, например Сингапур или новые для ICO юрисдикции", — считает он.

"На Китай приходилось порядка 25% рынка ICO. Эта доля может быть легко замещена другими азиатскими странами: Японией, Кореей, Сингапуром и т.д. Впрочем, Корея также рассматривает возможности ужесточения регулирования ICO", — указал Ткачук.

Джош Олшевич полагает, что на Китай приходится не менее 15% рынка ICO. "У ЦБ Китая были жесткие правила в январе 2017 года, которые убили большую часть объема торговли со стороны КНР. Запрета достаточно, чтобы напугать всех, кто ничего не знает", — отметил он.

"Доля китайцев в проводимых ICO не очень большая, прежде всего потому, что они все же до сих пор живут в парадигме "украсть то, что работает на Западе". Поэтому ICO – это фишка самых развитых интеллектуально стран, в том числе и России, когда важны команды и идеи прорывные", — считает Гордеев. Долю России на мировом рынке ICO он оценивает в 10%.

Регулирование вернет интерес к КНР

Сувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе в Китае должно и может появиться регулирование ICO, в таком случае интерес инвесторов к китайскому рынку вернется. "Правила должны появиться в отношении ICO, чтобы немного успокоить ситуацию…. Вероятно, будут дополнительные правила в отношении учета и структурирования ICO", — сказал Олшевич.

"Этот запрет не будет продолжительным. Китай попытался запретить биткоин в 2013 году, исключив возможность банков обрабатывать юани, связанные с обменом биткоинов. Крупные биржи нашли обход, и менее чем 5 лет спустя биткоин стоит в 4 раза дороже. Рынок ICO испытает "ядерную зиму", но станет более сильным и надежным", — считает Хэйс.

Гордеев также считает, что в скором времени в КНР появится регулирование ICO, однако часть доли Китая перейдет России. "Выигрывает от всего этого, как и в случае с запретом из США, прежде всего Россия, меньше конкуренции на рынке. Но запрет не продержится долго, скоро будет введено уже полноценное законодательство в этой сфере", — отметил он,

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