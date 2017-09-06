Путин встретился с представителями азиатского бизнеса

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями зарубежных деловых кругов в рамках Восточного экономического форума. 6 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями зарубежных деловых кругов в рамках Восточного экономического форума. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Представители азиатского бизнеса подробно рассказали президенту РФ Владимиру Путину о своих инвестиционных проектах на Дальнем Востоке, рассказал по итогам встречи бизнеса с Путиным в рамках ВЭФ председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

"Мы обсуждали очень разные темы. В основном представители азиатских стран очень конкретно представляли свои инвестиционные проекты на российском Дальнем Востоке", — сказал Шепп, отметив, что Дальний Восток покажет, что и европейский, и немецкий, и азиатский бизнес могут скооперироваться.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, каким был основной призыв президента России, Шепп сказал: "Он действительно с оправданной гордостью говорил о том, что российская экономика не в плохом состоянии – самая низкая инфляция после развала Советского Союза, опять рост начинается".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.