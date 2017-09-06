Бизнес просит продлить действие льготных энерготарифов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Трехлетний срок действия льготных энерготарифов на Дальнем Востоке слишком мал, чтобы в полной мере ощутить экономический эффект, сошлись во мнении представители компаний, работающих на территории ДФО. Бизнес просит продлить срок действия льготных тарифов примерно до десяти лет. Такое мнение было высказано участниками рынка в ходе выступлений на Восточном экономическом форуме.

В начале августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении на три года тарифов на электроэнергию для предприятий изолированных энергосистем ДФО — Магаданской и Сахалинской областей, Чукотки, Камчатки и Якутии — до среднероссийского уровня. В итоге тариф на электроэнергию был снижен примерно на 35%-71% в зависимости от субъекта, до 4 рублей за кВт.ч. Перерасчет платежей будет сделан за период с 1 января 2017 года.

Снижение тарифа на Дальнем Востоке стало возможным за счет переложения ценовой нагрузки с потребителей ДФО на потребителей в европейской части, Урала и Сибири, исключая население.

Перераспределение нагрузки осуществляется за счет введения надбавки к цене мощности электростанций "Русгидро". Полученные компанией средства затем будут перечислены в бюджеты регионов ДФО. Регионы, в свою очередь, направляют их на субсидии местным энергокомпаниям, чтобы компенсировать выпадающие доходы от снижения тарифов. Введение льгот для ДФО обойдется энергорынку примерно в 27 миллиардов рублей в 2017 году.

Льготные тарифы вводятся для развития экономики Дальнего Востока и привлечения необходимых инвестиций. Однако, по словам вице-президента по работе с государственными органами ПАО "Полюс" Сергея Журавлева, три года для льготных энерготарифов слишком маленький срок. "Что касается горнорудной промышленности надо говорить про 7-8 лет от момента получения лицензии до запуска предприятия. Поэтому мы должны видеть горизонт лет на десять наверное, чтобы принять инвестиционное решение", — отмечает он.

Есть сомнения с точки зрения эффективности будущих проектов, которые находятся в стадии начала финансирования в ближайшие годы, соглашается с коллегой генеральный директор ООО "Тепличный комплекс "Агро инвест" Никита Соин.

По его словам, появление закона внесло неопределенность в финансирование его проекта. До этого для Россельхозбанка, который выступает кредитором, при одноставочном тарифе в 6 рублей 20 копеек за кВт.ч в Магаданской области проект был экономически рентабельным. Запуск проекта намечен на май 2019 года. Но после выхода закона банк стал рассматривать период после окончания действия 3-х летнего срока, а это конец 2019 года, как фактор неопределенности. Банку стало непонятно, что будет с тарифом в дальнейшем.

"Однозначно нужно этот тариф распространить на весь инвестиционный цикл, это минимум 10 лет, а лучше 15, чтобы вернуть некую определенность в те проекты, которые только будут запускаться", — уверен Соин.

Заморозить и навести порядок

Сегодня ситуация с тарифами бесконтрольна, это "полная вакханалия", возмущен уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Формирование тарифа, по его словам, фактически отдано в руки региональных ресурсоснабжающих компаний, которые заинтересованы в его увеличении. "За что мы платим, при подключении к газовым сетям? 79% — непроизводительные расходы. В теплосетях вообще нет никакой системы, здесь каждому отдана на откуп стоимость теплосети", — говорит он.

Затраты, "зашитые" в региональные инвестпроекты, отражаются на уровне тарифов, которые в итоге растут, при этом инвестпроекты не реализуются, поскольку нет контроля за их исполнением на федеральном уровне, замечает Титов. Он предлагает заморозить тарифы естественных монополий на два года и изменить систему тарифного регулирования в стране на основе price cap.

"Мы приветствуем то, что произошло на Дальнем Востоке. Но нужно заняться тарифами и в целом по России. Взять период на два года для принятия решения и заморозить тариф. Ничего страшного в этом нет, никто не умрет. Большой процент себестоимости позволит держать тариф какое-то время без экономических последствий для ресурсоснабжающих компаний. А потом переходить просто к другому принципу тарифообразования", — предлагает он.

Будут ли результаты?

Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко советует не спешить с решением об увеличении периода действия льготных тарифов. Для начала неплохо было бы увидеть результаты от введения льгот на три года, считает он.

"Что произойдет через год-два? Увеличится ли сумма собираемых налогов, появится новый бизнес или еще что-то? В моем понимании, за эти три года можно вполне уже какую-то тенденцию уловить, чтобы в дальнейшем принимать решение о подобного рода действиях на более длительный период", — отмечает Кравченко, добавляя, что оценивать последствия принятых решений нужно также по первой и второй ценовым зонам.

Замминистра не отрицает, что видит риск в желании использовать механизм льготных энерготарифов для покрытия иных проблем в энергетике и для других категорий потребителей. "Мы уже слышали заходы от регионов, что инструмент необходимо использовать для снижения тарифов для населения. Наверное, идея хорошая, но в моем понимании она еще более усугубляет проблему перекрестного субсидирования", — полагает Кравченко.

Как сообщалось ранее, надбавка к цене мощности для выравнивания энерготарифов в ДФО может еще увеличиться за счет введения инвестсоставляющей. Правкомиссия по электроэнергетике будет определять перечень инвестпроектов и объем их финансирования за счет надбавки. По мнению замглавы Минэнерго, было бы неправильным включать в механизм надбавку для обеспечения строительства новых объектов энергетики либо модернизации существующих.