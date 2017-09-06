Инвесторы довольны инициативами властей Дальнего Востока, заявили в РФПИ

Кирилл Дмитриев во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями зарубежных деловых кругов в рамках Восточного экономического форума. 6 сентября 2017

Кирилл Дмитриев во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями зарубежных деловых кругов в рамках Восточного экономического форума. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Зарубежные инвесторы довольны инициативами по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с иностранными бизнесменами.

"Инвесторы довольны инициативами (вице-премьера и полпреда президента РФ в ДФО – ред.) Юрия Петровича Трутнева и его команды по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее Путин на встрече с представителями зарубежных деловых кругов в формате рабочего обеда отметил, что РФ нужна обратная связь от тех, кто работает и хочет работать в России, важно слышать мнение зарубежного бизнеса о проблемах.

До этого Трутнев, открывая ВЭФ-2017, сообщил, что Дальний Восток готов сотрудничать со странами АТР. Он также поблагодарил инвесторов из Японии, Кореи, Китая и Индии, которые поверили в возможности ДФО. По его словам, власти РФ будут добиваться того, чтобы каждый инвестпроект в ДФО был успешным. Трутнев позже сообщил, что министерством по развитию Дальнего Востока разработаны девять комплексных планов развития дальневосточных регионов до 2025 года, в соответствии с которыми на создание необходимой социальной инженерной инфраструктуры для развития территории понадобится 231 млрд рублей на период 2018-2025 годы.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.