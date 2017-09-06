Налог для самозанятых граждан должен учитывать все доходы, заявил Топилин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Минтруд РФ предлагает учитывать все доходы россиян при обложении налогом для самозанятых, в том числе собственность, сообщил на сессии в ходе ВЭФ министр труда Максим Топилин.
"Прозвучала тема самозанятых. Мы говорим, что мы не можем посчитать бедность. Но сейчас, когда в регионах работают программы по поддержке доходов, смотрят только на текущие доходы. Мы не оцениваем собственность и так далее. Сейчас в ГД работаем над поправками о персонифицированном учете. Очень тяжело идёт, потому что тема специфическая, надо собрать данные из многих источников, в том числе налоговой службы, данные о всех доходах с тем, чтобы субъекты РФ могли определять данные налоговой службы и службы, ведущей учёт имущества, земли и тд", — сказал Топилин.
"Регионам будет предоставлено право — мы предполагаем, дискуссия серьёзная — определять критерии нуждаемости с точки зрения оценки всех доходов. Но это может серьёзным образом негативно восприниматься отдельными категориями людей. Мы должны отдавать себе отчёт, готовы мы или нет? Технически мы можем эту систему наладить и перенаправить большое количество средств семьям, которые в этом нуждаются в этой поддержке. Но это надо обсуждать с населением", — добавил министр.
По его словам, люди, которые работают нелегально, имеют нулевой доход, но пользуются всеми видами помощи.
Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть "налогом на тунеядство"). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.
Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.