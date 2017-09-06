Налог для самозанятых граждан должен учитывать все доходы, заявил Топилин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Минтруд РФ предлагает учитывать все доходы россиян при обложении налогом для самозанятых, в том числе собственность, сообщил на сессии в ходе ВЭФ министр труда Максим Топилин.

"Прозвучала тема самозанятых. Мы говорим, что мы не можем посчитать бедность. Но сейчас, когда в регионах работают программы по поддержке доходов, смотрят только на текущие доходы. Мы не оцениваем собственность и так далее. Сейчас в ГД работаем над поправками о персонифицированном учете. Очень тяжело идёт, потому что тема специфическая, надо собрать данные из многих источников, в том числе налоговой службы, данные о всех доходах с тем, чтобы субъекты РФ могли определять данные налоговой службы и службы, ведущей учёт имущества, земли и тд", — сказал Топилин.

"Регионам будет предоставлено право — мы предполагаем, дискуссия серьёзная — определять критерии нуждаемости с точки зрения оценки всех доходов. Но это может серьёзным образом негативно восприниматься отдельными категориями людей. Мы должны отдавать себе отчёт, готовы мы или нет? Технически мы можем эту систему наладить и перенаправить большое количество средств семьям, которые в этом нуждаются в этой поддержке. Но это надо обсуждать с населением", — добавил министр.

По его словам, люди, которые работают нелегально, имеют нулевой доход, но пользуются всеми видами помощи.

"Мы пытаемся найти конструкцию, чтобы людей легализовать. Данные пенсионного фонда в прошлом году — 15 миллионов человек, которые находятся в трудоспособном возрасте, но (от которых — ред.) не видим поступления страховых выплат", — отметил Топилин.

Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть "налогом на тунеядство"). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.