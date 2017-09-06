ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин видит позитивные изменения в экономике Дальнего Востока, рост промышленности за 3 года составил 8,6%.

"Понятно, что за прошедшие несколько лет невозможно было кардинально переломить отставания, накопленные десятилетиями. Откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается, иногда возникает такое чувство, что совсем мало, что делается, потому что хочется быстрее, хочется работать эффективнее, хочется, чтобы все мы работали эффективно", — сказал Путин на заседании президиума госсовета по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Все, что делается, — это работа "длительного исполнения", добавил он. Но, по словам президента, есть и позитивные изменения.

"Созданы специальные институты развития, сформирована необходимая законодательная база, на ее же базе работает территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток, действует программа дальневосточного гектара, запущены крупные инфраструктурные и индустриальные проекты — все это дает определенную отдачу. Так, темпы роста промышленности в макрорегионе превышают среднероссийские: за три последних, предыдущих года — три последних, предыдущих года были непростыми для российской экономики в целом — все-таки рост составил в среднем 8,6%. Это, конечно, резко отличается от того, что мы видим по стране", — уточнил президент.

Российский лидер также отметил привлеченные инвестиции на Дальний Восток. "Мы уже научились привлекать на Дальний Восток инвестиции, и эта работа безусловно будет продолжаться", — подчеркнул он.

Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей, отметил президент. "Он должен достичь не только среднероссийского, а в перспективе как можно быстрее превысить этот уровень. Очень важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие в дальневосточных регионов", — добавил Путин.