В Госдуме высказались против запрета на лампы накаливания мощнее 50 Вт

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Первый зампред Государственной думы по энергетике Валерий Селезнев в интервью RT прокомментировал предложение Минэнерго запретить оборот ламп накаливания мощностью более 50 Вт.

По словам депутата, "законодательное принуждение" и запреты ни к чему хорошему для граждан не приводят.

"Надо сначала понять, какое количество таких ламп находится у населения. Это может быть очередным ударом по карману простого гражданина. Нужно все делать не в принудительном порядке, а принимать стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан", — сказал Селезнев.

Ранее замминистра энергетики Антон Инюцын заявил, что Минэнерго до конца года проработает вопрос о запрете на оборот ламп мощностью выше 50 Ватт. Как заметил Инюцын, закон предусматривает возможность таких ограничений, и некоторые из них действуют уже сейчас, например, запрет на продажу и производство ламп накаливания мощностью от 100 Вт.

В ведомстве также отметили, что за последние годы снизилась стоимость энергосберегающих лампочек. По словам Инюцына, такие лампы должны стоить не более двух долларов.