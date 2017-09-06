Новак: Россия и Иран дорабатывают программу "нефть в обмен на товары"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия и Иран дорабатывают детали поставок по программе "нефть в обмен на товары", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
"Дорабатываем детали. В основном, вопрос сейчас прорабатывается с точки зрения финансовых расчетов", — сообщил Новак.
"Пока не начали", — ответил он на вопрос, начались ли поставки.
Как сообщал Новак 18 августа, поставки нефти из Ирана по программе "нефть в обмен на товары" могут начаться в течение месяца.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.