Новак: Россия и Иран дорабатывают программу "нефть в обмен на товары"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия и Иран дорабатывают детали поставок по программе "нефть в обмен на товары", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.

"Дорабатываем детали. В основном, вопрос сейчас прорабатывается с точки зрения финансовых расчетов", — сообщил Новак.

"Пока не начали", — ответил он на вопрос, начались ли поставки.

Как сообщал Новак 18 августа, поставки нефти из Ирана по программе "нефть в обмен на товары" могут начаться в течение месяца.

В начале марта Новак заявил, что объем закупок нефти в Иране в рамках бартерной сделки может составить 100 тысяч баррелей в сутки, а за год — порядка 5 миллионов тонн. А торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский сообщил, что в рамках этой программы Россия может поставлять Ирану товаров на 45 миллиардов долларов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.