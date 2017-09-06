ОНФ направит в правительство предложения по "зеленой" криптовалюте

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ближайшее время направит в правительство России предложения о создании "зеленой" криптовалюты, сообщила пресс-служба ОНФ.

Ранее СМИ сообщали, что экологи высказывают опасения об опасности криптовалют для окружающей среды. По их мнению, производство криптовалют энергозатратно, увеличивает выбросы парниковых газов и способствует глобальному потеплению.

"В ближайшее время мы намерены направить в правительство России письмо с предложением создания эко-криптовалюты, которая будет обеспечена "зелеными" технологиями. Надеемся, что эта инициатива "подхлестнет" развитие "зеленой" энергетики в России. Мы хотим, чтобы единицы криптовалюты получали инвесторы и предприятия, способствующие развитию "зеленым" технологиям", — цитирует пресс-служба движения координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова.

По его словам, в своих предложениях ОНФ отразит свое видение развития "зеленой" криптовалюты в стране. Он надеется, что инициативы движения попадут в окончательный вариант разрабатываемого правительством законопроекта.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что "время для создания федерального закона о криптовалютах в современной России уже пришло".

Ранее ОНФ поднимал тему "зеленой" криптовалюты на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму. Дмитрий Миронов тогда сообщал, что "зеленая" криптовалюта будет обеспечена не просто какой-либо выработанной энергией, а именно киловаттами "зеленой" энергетики.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы. Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.