России надо убрать с рынка около трех миллионов тонн зерна, считает Ткачев

РФ НАДО "УБРАТЬ" С РЫНКА ОКОЛО 3 МЛН ТОНН ЗЕРНА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ЦЕН ЛИБО ЧЕРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ, ЛИБО ЧЕРЕЗ ДРУГОЙ МЕХАНИЗМ — ТКАЧЕВ

РИА НОВОСТИ