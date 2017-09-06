Россия планирует экспортировать 30 миллионов тонн пшеницы в новом году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Пшеница составит большую часть российского экспорта зерна в 2017-2018 сельхозгоду — 30 миллионов тонн, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Экспорт пшеницы из тех 40 миллионов тонн зерна, которые планируется экспортировать в будущем сельхозгоду, пшеница составит 30 миллионов тонн", — сказал Ткачев.

Он добавил, что РФ сейчас активно работает с Бангладеш, Ираном, Аргентиной, Бразилией, Китаем. "И надеемся с Китаем на очень большие поставки, Монголией и, естественно, север Африки нас тоже очень интересует", — отметил министр.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.