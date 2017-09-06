"Почта России" направит пять миллиардов рублей на модернизацию отделений

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Почта России" планирует в 2018 году направить до 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений, заявил гендиректор компании Николай Подгузов.

"Не секрет, что отделения почтовой связи, хотя и находятся в каждом населенном пункте нашей страны, зачастую их внешний вид, их начинка не соответствует современности. Нам необходимо модернизировать всю эту систему. Программа (модернизации – ред.) на 2018 год рассчитана до 5 миллиардов рублей", – сказал Подгузов в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ВЭФ-2017.

"Для "Почты России" это довольно значительные средства, но я считаю, что, конечно, мы должны модернизировать нашу инфраструктуру быстрее. Мы оперируем в значительной степени в конкурентной среде и поэтому нам необходимо соответствовать современным стандартам. И, конечно, условия сервиса для наших граждан требуют повышения", – добавил он.

По словам главы компании, "Почта", в частности, планирует в 2018 году открыть около 500 отделений нового формата – в основном в городах-миллионниках. "Новый формат почтовых отделений, где будут предоставляться все виды услуг – и почтовые услуги, и финансовые услуги. Это удобные комфортные отделения, где зонированы все участки, в том числе присутствует и розничный формат, присутствует такой аппарат как почтомат – можно получить и, я надеюсь, в скором времени и отправить посылку с его помощью, то есть в автоматическом режиме", — рассказал глава компании.

Кроме того, "Почта" планирует и модернизацию сельских отделений.

"Что касается сельских отделений, здесь у нас большая программа текущих ремонтов, плюс для труднодоступных регионов мы иногда делаем программу так называемого "модульного" отделения почтовой связи, когда на базе контейнера мы обеспечиваем одно-два рабочих места почтовика с полным спектром услуг – начиная от базовых, заканчивая финансовыми и розничными. Таким образом мы планируем модернизировать последнюю милю – отделения почтовой связи", — сказал Подгузов.