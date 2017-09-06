"Почта России" направит пять миллиардов рублей на модернизацию отделений

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Почта России" планирует в 2018 году направить до 5 миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений, заявил гендиректор компании Николай Подгузов.
"Для "Почты России" это довольно значительные средства, но я считаю, что, конечно, мы должны модернизировать нашу инфраструктуру быстрее. Мы оперируем в значительной степени в конкурентной среде и поэтому нам необходимо соответствовать современным стандартам. И, конечно, условия сервиса для наших граждан требуют повышения", – добавил он.
Кроме того, "Почта" планирует и модернизацию сельских отделений.
"Что касается сельских отделений, здесь у нас большая программа текущих ремонтов, плюс для труднодоступных регионов мы иногда делаем программу так называемого "модульного" отделения почтовой связи, когда на базе контейнера мы обеспечиваем одно-два рабочих места почтовика с полным спектром услуг – начиная от базовых, заканчивая финансовыми и розничными. Таким образом мы планируем модернизировать последнюю милю – отделения почтовой связи", — сказал Подгузов.