ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Участниками первой в России криптобиржи станут 5-10 резидентов "Сколково", сообщил РИА Новости генеральный директор "Сколково — венчурные инвестиции" Василий Белов в кулуарах Восточного экономического форума.

На полях ВЭФ "Сколково – Венчурные инвестиции" и "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" подписали соглашение о взаимодействии для организации альтернативных крипто-валютных инвестиций посредством биржевой площадки. Таким образом, по сути, в России создана первая криптобиржа.

"Поскольку речь идет о криптовалютах, то это не классическая биржа со зданием, расчетными счетами и так далее. Фактически мы с коллегами из РТС создаем проект, направленный на привлечение криптоинвестиций в высокотехнологичные компании — мы начнем с 5-10 сколковских резидентов в течение шести месяцев", — сказал Белов.

Он пояснил, что ICO и крипторазмещение — это продажа не долей компании, как на обычных фондовых биржах, а выпуск неких токенов, которые конвертируются в криптовалюту и являются правами требования либо на будущие товары и услуги, производимые компанией, либо на долю в акционерном капитале компании. В США и Китае запретили проводить ICO в привязке к долям компании. "Мы же хотим пока не запрещать что-либо, а в ручном режиме провести пилотное размещение сколковских резидентов и на базе этого опыта предложить регулятору подходы к регулированию области", — отметил он.

"Сколково – Венчурные инвестиции" будет осуществлять поиск компаний-участниц, подготовку к размещению, структурирование и консультирование; РТС обеспечит инфраструктуру размещения, последующую конвертацию криптовалют, привязанных к токенам на криптокошельках компаний, в реальные валюты.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.