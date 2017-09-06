ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Участниками первой в России криптобиржи станут 5-10 резидентов "Сколково", сообщил РИА Новости генеральный директор "Сколково — венчурные инвестиции" Василий Белов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Поскольку речь идет о криптовалютах, то это не классическая биржа со зданием, расчетными счетами и так далее. Фактически мы с коллегами из РТС создаем проект, направленный на привлечение криптоинвестиций в высокотехнологичные компании — мы начнем с 5-10 сколковских резидентов в течение шести месяцев", — сказал Белов.
"Сколково – Венчурные инвестиции" будет осуществлять поиск компаний-участниц, подготовку к размещению, структурирование и консультирование; РТС обеспечит инфраструктуру размещения, последующую конвертацию криптовалют, привязанных к токенам на криптокошельках компаний, в реальные валюты.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.