На Сахалине планируют выпускать беспилотники

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен — РИА Новости. На Сахалине планируют выпускать беспилотные летательные аппараты, с прототипом одного из таких воздушных судов можно ознакомиться на выставке "Улица Дальнего Востока", которая работает в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает в среду пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Новый беспилотный самолет будет иметь размах крыльев до 3,5 метров и массу — около 12 килограммов. Предельная дальность полета — около 400 километров. Основной материал конструкции — карбоновая ткань. Устанавливать на нем можно сразу несколько тепловизоров, фото- или видеокамер. Изображение с них выводится на мониторы наземной станции. Ориентировочная стоимость такой авиасистемы — от 1,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Возможностями первого сахалинского беспилотника уже заинтересовались нефтегазовые и геодезические компании острова. Его применение позволит им снизить расходы. Например, для изучения ледовой обстановки не понадобится использовать дорогостоящие спутниковые технологии или вертолет.

"Сначала это было хобби. В приспособленном помещении собралась команда единомышленников – инженеров и программистов. Получили первый образец беспилотного самолета. Об этом узнали наши рыбопромышленные компании. Попросили продать его, чтобы следить за нерестовыми реками. А дальше мы решили создать коммерческую организацию, которая бы изготавливала беспилотники серийно", — приводит пресс-служба слова одного из инициаторов проекта Александра Пыркова, в недавнем прошлом штурмана дальнего плавания.

Новое производство он намерен разместить в Корсаковском городском округе, на территорию которого распространен режим свободного порта. "Там есть определенные преференции для бизнеса и быстрее решаются вопросы с выделением земель. На выходе получим научно-производственное предприятие со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников", — цитирует пресс-служба Пыркова.

Средства на научные разработки сахалинская компания намерена получить в Фонде "Сколково". Она претендует на то, чтобы стать его резидентом и сейчас проходит процедуру аккредитации. В планах — уже через год получить коммерческий продукт, а через 5 лет — полностью окупить начинание за счет заказов.

Губернатора Сахалинской области пообещал помочь авторам идеи с начинанием, а также поддержал и другое их предложение — создать на Сахалине Центр беспилотной гражданской авиации Дальнего Востока. Новая негосударственная структура будет обучать операторов беспилотных воздушных судов, выдавать им лицензии и проводить аттестации.