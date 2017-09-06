Программа "Бизнес класс" Сбербанка и Google запущена в 20 регионах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Образовательная программа "Бизнес класс" Сбербанка и Google по развитию предпринимательства запущена уже в 20 регионах России, сообщил вице-президент крупнейшего российского банка Андрей Шаров на сессии "Развивая малый и средний бизнес. Всё для роста!" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Для того, чтобы начать бизнес, нужно научиться бизнесу, и мы программу "Бизнес класс" запустили в 20 регионах, в том числе на Дальнем Востоке около 9 тысяч человек у нас записалось…. Мы провайдеры услуг. Нужен бизнес-навигатор, дальше надо открыть компанию, наша задача, мы делаем сейчас сервис, чтобы компанию можно было открыть как в Канаде — через телефон", — сообщил Шаров.

"Вести бизнес нужно в белую. Мы запустили кредит, смарт-кредит, мы анализируем 20 открытых параметров компаний, прежде всего платежей. … Фантастика — это, нам не нужны залоги, мы анализируем компанию и роль предсказаний очень высокая. Поэтому тема теневого бизнеса, напротив — бизнеса в белую, мне кажется, очень важна", — добавил он.

Программу "Бизнес класс" в конце 2018 года планируется проводить в половине российских регионов, сообщила ранее во вторник в ходе ВЭФ директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич.

Бесплатная программа "Бизнес класс" в Татарстане была запущена Сбербанком и Google в апреле 2016 года, к обучению приступили более 20 тысяч человек. В феврале текущего года доступ в "Бизнес-класс" получили более 10 тысяч предпринимателей из Свердловской области. Сбербанк рассчитывает, что в 2017 году более 100 тысяч человек со всей России, включая Дальний Восток, присоединятся к проекту, говорил в феврале Шаров. Проект в частности стартует осенью в Тюменской области, будет запущен в Омской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. В январе программа стартует в Калининграде, сообщил в июле глава Сбербанка Герман Греф.

Цель программы, включающей онлайн-обучение и традиционные занятия — познакомить предпринимателей с новейшими методиками, позволяющими развивать бизнес. Программа представлена в двух режимах — "онлайн" и "интенсив". В первом формате смогут принять участие жители всех регионов России. Онлайн-модули посвящены разработке и оценке бизнес-модели, изучению клиентов и рынка, финансовому учету, продажам и другим аспектам бизнеса. Формат "интенсив" доступен в регионе реализации программы, и включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.