"Русгидро" хочет подать в суд в связи с ситуацией вокруг ГЭС в Киргизии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Русгидро" готово подать в суд в связи с ситуацией вокруг Верхне-Нарынских ГЭС в Киргизии, заявил журналистам глава компании Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2017.

"Планируем поиск международного консультанта по международному арбитражу", — сказал он. На вопрос, готова ли компания подавать суд, Шульгинов ответил: "Да".

В 2016 году Киргизия денонсировала соглашения с Россией о совместном строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1. Предполагалось, что на территории республики будет построен каскад из четырех ГЭС. Строительство должно было осуществлять "Русгидро" совместно с крупнейшей генерирующей госкомпанией Киргизии "Электрические станции".

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в июле этого года заявил, что не сожалеет о разрыве соглашений с российской стороной, т.к. "российские компании не собирались достраивать каскад ГЭС и даже не планировали начинать стоить Камбаратинскую ГЭС-1".

"Русгидро" назвало эти обвинения беспочвенными. Компания отметила, что действует строго в рамках правового поля и в случае недостижения соглашения оставляет за собой право инициировать международное арбитражное разбирательство, чтобы возместить затраты по проекту.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.