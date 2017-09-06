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Экономика

"Россия сегодня" и Alibaba Group заключили меморандум о сотрудничестве

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (183)
09:2506.09.2017
(обновлено: 09:29 06.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Дмитрий Груздев и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци во Владивостоке. 6 сентября 2017Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Дмитрий Груздев и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК 6 сен — пресс-служба МИА "Россия сегодня". Информационное агентство и радио Sputnik (входит в состав МИА "Россия сегодня") и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) подписали меморандум о стратегическом международном сотрудничестве. Церемония состоялась на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Стороны договорились о налаживании взаимодействия, направленного на  стимулирование инновационных процессов производства медиаконтента и развитие современных технологий распространения информации.

Sputnik представил Первый заместитель Главного редактора Олег Осипов, со стороны Alibaba Culture Communication в церемонии подписания принял участие руководитель российского представительства компании Ци Сянцянь.

"В эпоху бурного развития Интернет-технологий и массового выхода СМИ в онлайн Sputnik стремится идти в ногу со временем и всегда готов к новым моделям сотрудничества. Подписание меморандума о стратегическом партнерстве между Sputnik и Alibaba Group откроет беспрецедентные возможности для интеграции медиа России и Китая и создания общего информационного пространства", — отметил Первый заместитель Главного редактора Олег Осипов по итогам церемонии подписания.

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Руководитель российского представительства компании Ци Сянцянь  подчеркнул: "Подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве с Информационным агентством Sputnik имеет большое значение для дальнейшего сотрудничества компаний в области информации и СМИ на российском и зарубежных рынках".

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, созданная с целью оперативного и взвешенного освещения событий в мире, информирования аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат.

МИА "Россия сегодня" — крупнейший российский производитель информационных продуктов для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио с мультимедийными информационными хабами Sputnik.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. РИА Новости (в составе МИА "Россия сегодня") выступает официальным информационным партнером. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" — информационный партнер ВЭФ-2017. Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер.

Sputnik  — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. Количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 млн.

Alibaba Group — крупнейшая китайская интернет-компания. В портфель входят платежная система Alipay и сервисы Alibaba.com, Taobao и Tmal, UC Web, Youku Tudou и другие активы.

UC Web — международная компания в составе Alibaba Group, образованная в 2004 году. Более чем за 10 лет работы завоевала всемирную известность в сфере мобильного интернета. На международном рынке UC предлагает четыре основных продукта: мобильный браузер UC Browser, новостное приложение UC News, инструмент для скачивания приложений и игр 9APPS, а также платформу для монетизации трафика UC Union. UC Browser уже вошел в первую тройку международных мобильных браузеров – 420 млн. активных пользователей. Количество активных пользователей приложения 9Apps на телефонах Android по всему миру уже превысило отметку в 250 млн.

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