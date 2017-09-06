Новак рассказал, планирует ли встречи с представителями КНДР на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак не планирует встреч с представителями КНДР в рамках Восточного экономического форума.

"На самом деле у нас не запланированы мероприятия… Я даже не знаю, есть ли на форуме представители Северной Кореи", — сказал Новак журналистам в ответ на вопрос о том, планируются ли встречи с представителями КНДР.

Во вторник Новак говорил журналистам, что Россия пока не обсуждала с партнерами нефтяное эмбарго для КНДР, российские поставки в эту страну незначительные.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что Совету Безопасности ООН следует всерьез обсудить возможность введения нефтяного эмбарго в отношении КНДР.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга ранее в сентябре заявил, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России. Он отметил, что это оказывает определенное влияние на те меры, которые предпринимает мировое сообщество в отношении КНДР, а также сообщил, что Япония в качестве усиления давления на Северную Корею рассматривает варианты регулирования поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.