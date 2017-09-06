Новак назвал причину сокращения добычи нефти в России в августе

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. На снижение добычи нефти в РФ в августе повлиял сезонный фактор, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее он говорил, что Россия в августе сократила среднесуточную добычу нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) на 344,9 тысячи баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

"Август — традиционный период, когда многие проводят техобслуживание, ремонты скважин и так далее, поэтому в том числе и с этим связано", — ответил Новак на вопрос о том, за счет чего произошло такое большое снижение добычи. "Да", — уточнил он в ответ на вопрос, идет ли речь о сезонном факторе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.